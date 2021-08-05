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    • 05.08.2021 18:52
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    Eren-14 Operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 2 teroristten birinin turuncu kategoride yer alan Zana Kılıçoglu olduğu açıklandı.

    Biri turuncu 2 teröristin daha fişi çekildi

    İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Van'da 3, Mardin'de de 1 örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

    TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU!
    İçişleri Bakanlıgı, Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teroristten birinin turuncu kategoride yer alan Zana Kılıçoglu olduğunu açıkladı.

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    Haberler Güncel Eren-14 Operasyonları kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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