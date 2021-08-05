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    • 05.08.2021 16:20
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    SON DAKİKA: Yunanistan 17 ay sonra Türkiye sınırını açma kararı aldı

    Son dakika haberleri... Batı'daki komşumuz Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 17 aydır kapalı tuttuğu Türkiye ile olan sınır kapılarını açma kararı aldı.

    AA
    Komşu 17 ay sonra sınırı açıyor

    Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Kurumunca (YPA) yayımlanan 5 Ağustos tarihli seyahat direktifinde, aşı sertifikası olan ya da "Covid-19 PCR/RAPID" negatif test sonucu beyan eden Türk vatandaşlarının, bugünden itibaren Yunanistan'a giriş yapabilecekleri belirtildi.

    SEYAHAT FORMU DOLDURULACAK
    Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yunanistan 17 ay sonra Türkiye sınırını açma kararı aldı
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