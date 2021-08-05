Şanlıurfa'da hasta yakınları maskesiz içeri girmek isteyince kavga çıktı! 8 güvenlik görevlisi yaralandı





Bu arada, Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi'ne giderek, yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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