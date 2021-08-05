2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2021! Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!

YKS tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Öğrenciler tercihlerini 5- 20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu bağalamda açıköğretim üniversitleri lisans ve önlisans bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapmak için kolları sıvadı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!
YKS TERCİH KILAVUZU 2021
ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ NEDİR?
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Havacılık Yönetimi
İşletme
İşletme (İngilizce)
Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Yerel Yönetimler