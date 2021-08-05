2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2021! Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!

YKS tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Öğrenciler tercihlerini 5- 20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu bağalamda açıköğretim üniversitleri lisans ve önlisans bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapmak için kolları sıvadı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!