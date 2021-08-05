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    2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2021! Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!

    YKS tercihleri için geri sayım sona erdi. 5-20 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak öğrenciler açıköğretim bölümleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!

    takvim.com.tr
    2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler 2021?

    YKS tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Öğrenciler tercihlerini 5- 20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu bağalamda açıköğretim üniversitleri lisans ve önlisans bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapmak için kolları sıvadı. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!

    YKS TERCİH KILAVUZU 2021

    ÖSYM'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ NEDİR?

    Felsefe

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

    Sağlık Yönetimi

    Sosyal Hizmet

    Sosyoloji

    Tarih

    Türk Dili ve Edebiyatı

    Yönetim Bilişim Sistemleri

    İktisat Fakültesi

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

    İktisat

    Kamu Yönetimi

    Maliye

    Uluslararası İlişkiler

    Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

    İşletme Fakültesi

    Havacılık Yönetimi

    İşletme

    İşletme (İngilizce)

    Konaklama İşletmeciliği

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

    Acil Durum ve Afet Yönetimi

    Adalet

    Aşçılık

    Bankacılık ve Sigortacılık

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

    Coğrafi Bilgi Sistemleri

    Çağrı Merkezi Hizmetleri

    Çocuk Gelişimi

    Dış Ticaret

    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

    Emlak ve Emlak Yönetimi

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

    Ev İdaresi

    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

    Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

    İlahiyat

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İşletme Yönetimi

    Kültürel Miras ve Turizm

    Laborant ve Veteriner Sağlık

    Lojistik

    Marka İletişimi

    Medya ve İletişim

    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

    Özel Güvenlik ve Koruma

    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

    Radyo ve Televizyon Programcılığı

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği

    Sosyal Hizmetler

    Spor Yönetimi

    Tarım

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

    Turizm ve Otel İşletmeciliği

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri

    Yaşlı Bakımı

    Yerel Yönetimler

    Web Tasarımı ve Kodlama

    Yerel Yönetimler

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (4 YILLIK)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        İşletme

        Kamu Yönetimi

        Reklamcılık

        Sağlık Yönetimi

        Sosyal Hizmet

        Sosyoloji

        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (2 YILLIK)

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Adalet

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Bilgi Yönetimi

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

        Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çocuk Gelişimi

        Dış Ticaret

        Emlak ve Emlak Yönetimi

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)

        İlahiyat (Önlisans)

        İş Sağlığı ve Güvenliği

        İşletme Yönetimi

        Laborant ve Veteriner Sağlık

        Lojistik

        Özel Güvenlik ve Koruma

        Radyo ve Televizyon Programcılığı

        Reklamcılık (Önlisans)

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

        Sosyal Hizmetler (Önlisans)

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri

        Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)

        Yerel Yönetimler
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        Haberler Güncel 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2021! Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2021!
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