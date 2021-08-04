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    • 04.08.2021 10:28
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    Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor! Gündemde terfi ve atama dosyaları var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları olacak. Kuvvet komutanlarının görevleriyle ilgili karar verilecek. YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

    Gözler YAŞ toplantısında

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

    Şura üyeleri önce Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

    ORGENERAL GÜLER'İN GÖREVİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
    Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

    KUVVET KOMUTANLARININ DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK
    Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

    Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

    GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR
    YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

    YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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    Gözler YAŞ toplantısında
    Haberler Güncel Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor! Gündemde terfi ve atama dosyaları var