Yangınlar üzerinden Batı yalakalığı yapan Cem Seymen'e sosyal medyadan tepki yağdı: Ezikliğiniz mide bulandırıcı

Yurdun birçok noktasında yangın çıktı. Devlet millet ele ele verip seferberlik başlattı. Son bir haftada çıkan yangınların 160'ının söndürüldüğü açıklandı.
BATI YALAKALARI BOŞ DURMUYOR
Türkiye'deki yangınları söndürmek için binlerce insan seferber olurken gazeteci kılıklı Avrupa ve Batı yalakası Cem Seymen sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı.
İLK GÜNDEN BERİ YAPILANLARI GÖRMEZDEN GELDİ
Sözde gazeteci Seymen, "Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik." diyerek önce tüm yapılanları görmezden geldi.