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    • 04.08.2021 17:26
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    mebbis.meb.gov.tr: 2021 öğretmen il dışı atama tayin takvimi! MEBBİS il dışı atama sonuç sorgulama!

    mebbis.meb.gov.tr: 2021 il dışı atama sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr öğretmen il dışı atama tayin sonuçları öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılan başvuruların ardından 2021 il dışı atama başvuruları arama motorlarında sorgulanıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar 4 Ağustos itibariyle açıklanacak.

    takvim.com.tr
    2021 il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

    mebbis.meb.gov.tr: Binlerce öğretmeni ilgilendiren il dışı atama sonuçları için duyuru bekleniyordu. 2021 öğretmen il dışı atama tayin sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. MEBBİS meb.gov.tr il dışı atama sonuçları yoğun şekild sorgulanıyor. Haberimizden öğretmen il dışı sonuçlarına ulaşabilir ve sonuçları MEB sitesinden sorgulayabilirsiniz. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. İşte, başvuru sürecinin ardından MEB 2021 il dışı atama sonuçları!

    MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2021!

    İl dışı atama sonuçlarının 4 Ağustos itibariyle açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak henüz sonuçlar için bir açıklama gelmedi. Açıklamanın gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

    İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SONUÇLAR NASIL BELİRLENECEK?

    İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

    "23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.

        Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLDİ

        İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verildi. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemedi. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
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        Haberler Güncel mebbis.meb.gov.tr: 2021 öğretmen il dışı atama tayin takvimi! MEBBİS il dışı atama sonuç sorgulama!