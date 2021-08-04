YAŞ emekli olan komutanlar! 2021 YAŞ terfi atama kararları terfi alan komutanlar kimler?

YAŞ emekli olan komutanlar! 2021 YAŞ terfi atama kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. YAŞ terfi alan komutanlar kimler? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından gözler terfi ve atama listelerine çevrilecek. Yüksek komuta kademesinin belirleneceği YAŞ kararlarına ilişkin gözler kritik toplantıya çevrildi. İşte toplantıyla ilgili son detaylar!
YAŞ TERFİ ATAMA KARARLARI 2021!
YAŞ toplantısı henüz başlamadı. Toplantı başladıktan sonra kararların duyurulması bekleniyor.
YAŞ TOPLANTISINDA KİMLER ATANACAK?
Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.
Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.
Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.
YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NE ZAMAN KURULDU?
Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.
YAŞ'IN GÖREVLERİ NELERDİR?
- Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek.