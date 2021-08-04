YAŞ emekli olan komutanlar! 2021 YAŞ terfi atama kararları terfi alan komutanlar kimler?

YAŞ TERFİ ATAMA KARARLARI 2021!

YAŞ toplantısı henüz başlamadı. Toplantı başladıktan sonra kararların duyurulması bekleniyor.

YAŞ TOPLANTISINDA KİMLER ATANACAK?

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.