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    Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi? Kırmızı çarpı işareti nedir, hangi anlama geliyor?

    Vatandaşlar yoğun bir şekilde Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Manavgat’ta 28 Temmuz itibariyle başlayan orman yangınları devam ediyor ve kontrol altında alma çalışmaları tüm hızla sürüyor. Tüm illerden vatandaşlar orman yangınları konusundaki son gelişmeleri, son dakika haberleri yakından takip ediyor. Yangın bölgesindeki evlere kırmızı çarpının işaretlenmesi ise büyük merak uyandırdı. Peki Kırmızı çarpı işareti nedir, hangi anlama geliyor?

    takvim.com.tr
    Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi?

    Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi? Kırmızı çarpı işareti nedir, hangi anlama geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kırmızı çarpı işaretinin anlamının yanı sıra Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda da bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

    YANGIN BÖLGESİNDEKİ EVLERE NEDEN KIRMIZI ÇARPI İŞARETLENİR?

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma ekipleri, yangında zarar gören Bucakşeyhler Mahallesi'nde yıkımına karar verilen evleri tek tek işaretliyor. Yıkılacak evlerin duvarına sprey boyayla kırmızı çarpı işareti konuluyor.

    Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.Yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Kurum, burada tüm eksiklerin hep birlikte giderileceğini vurguladı.

    KİRA YARDIMI YAPILACAK

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin, "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür." dedi. Kurum, konuşmasının devamında, "Vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kimsenin endişesinin olmamasını isteyen Kurum, şöyle devam etti: "Biz tüm imkanlarımızla buradayız. Cumhurbaşkanımız tüm süreci yakından takip ediyor. Daha önce sellerde, taşkınlarda, depremlerde ne yaptıysak aynı anlayışla buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz.Bizim için bir gün, bir saat bile çok önemli. Bu anlayışla çalışıyoruz ve süreci yönetiyoruz. Arkadaşlarımız uyumadan, canlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar, etmeye de devam edecekler.İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Olması gereken neyse tüm altyapısıyla üstyapısıyla her şeyi hesap ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de üstesinden geleceğiz."

        Hocalı Mahallesi'nde de vatandaşları ziyaret eden Kurum, yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktardı.Vatandaşın tırmığıyla itfaiyecinin itfaiye aracıyla ormancının yine sahada çalıştığını belirten Kurum, şöyle konuştu: "AFAD'ımız, Kızılayımız, Jandarmamız, UMKE'miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya'mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir.

        Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye'yiz.

        Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere, evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız."
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