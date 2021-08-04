Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi? Kırmızı çarpı işareti nedir, hangi anlama geliyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kırmızı çarpı işaretinin anlamının yanı sıra Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda da bulundu. İşte tüm ayrıntılar...
YANGIN BÖLGESİNDEKİ EVLERE NEDEN KIRMIZI ÇARPI İŞARETLENİR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile jandarma ekipleri, yangında zarar gören Bucakşeyhler Mahallesi'nde yıkımına karar verilen evleri tek tek işaretliyor. Yıkılacak evlerin duvarına sprey boyayla kırmızı çarpı işareti konuluyor.
Antalya'daki yangın bölgelerinde incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.Yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyen Kurum, burada tüm eksiklerin hep birlikte giderileceğini vurguladı.
KİRA YARDIMI YAPILACAK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin, "Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür." dedi. Kurum, konuşmasının devamında, "Vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.