Yangın bölgesindeki evler neden kırmızı çarpı ile işaretlendi? Kırmızı çarpı işareti nedir, hangi anlama geliyor?

Kimsenin endişesinin olmamasını isteyen Kurum, şöyle devam etti: "Biz tüm imkanlarımızla buradayız. Cumhurbaşkanımız tüm süreci yakından takip ediyor. Daha önce sellerde, taşkınlarda, depremlerde ne yaptıysak aynı anlayışla buradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz.Bizim için bir gün, bir saat bile çok önemli. Bu anlayışla çalışıyoruz ve süreci yönetiyoruz. Arkadaşlarımız uyumadan, canlarını tehlikeye atarak mücadele ediyorlar, etmeye de devam edecekler.İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Olması gereken neyse tüm altyapısıyla üstyapısıyla her şeyi hesap ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu afetin de üstesinden geleceğiz."



Hocalı Mahallesi'nde de vatandaşları ziyaret eden Kurum, yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktardı.Vatandaşın tırmığıyla itfaiyecinin itfaiye aracıyla ormancının yine sahada çalıştığını belirten Kurum, şöyle konuştu: "AFAD'ımız, Kızılayımız, Jandarmamız, UMKE'miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya'mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir.





Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye'yiz.

Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere, evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız."

