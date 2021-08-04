2021 YAŞ kararları terfi atama listesi açıklandı mı? YAŞ terfi atama kararları kimler terfi edildi?

2021 YAŞ kararları terfi atama listesi! YAŞ terfi atama kararları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. YAŞ kararları gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında komutanların durumu belli olacak. Emekli olarak görevden ayrılacak ve terfi alacak komutanlar toplantının ardından açıklanacak. İşte; 2021 YAŞ kararları hakkında son detaylar!
2021 YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.
Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.
Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.
Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.