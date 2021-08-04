Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Ümit Dündar neden emekli edildi?

ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

Ümit Dündar, 2 Ekim 1955, Manisa'da doğdu. Türk asker. Mevcut Türk Kara Kuvvetleri Komutanı.

1. Ordu Komutanı olduğu sırada meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı.

1972 yılında Kuleli Askeri Lisesinden ,1975 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle, 1976 yılında da İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisinden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu.

Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.