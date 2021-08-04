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    Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Ümit Dündar neden emekli edildi?

    Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Ümit Dündar neden emekli edildi? Orgeneral Ümit Dündar YAŞ kararıyla emekli edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki; Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Ümit Dündar neden emekli edildi?

    takvim.com.tr
    Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Ümit Dündar neden emekli edildi?

    Ümit Dündar neden emekli edildi? Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, alınan karar doğrultusunda emekliye sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı başarılı bir mücadele koyan komutanlardan olan Ümit Dündar'ın emekliliği YAŞ kararıyla açıklandı. Peki, Ümit Dündar neden emekli edildi? Ümit Dündar kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!

    ÜMİT DÜNDAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?

    Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, alınan karar doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edildi.

    Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılarak İstanbul'a gelmesi, güvenliğinin sağlanması ve sonraki süreçte önemli bir rol oynadı.

    ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

    Ümit Dündar, 2 Ekim 1955, Manisa'da doğdu. Türk asker. Mevcut Türk Kara Kuvvetleri Komutanı.

    1. Ordu Komutanı olduğu sırada meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı.

    1972 yılında Kuleli Askeri Lisesinden ,1975 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle, 1976 yılında da İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisinden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu.

    Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

        2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

        2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığına atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

        2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığına atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığına atandı.

        2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi. Darbe gecesinin yaşandığı 16 Temmuz günü, saat 00:50 ila 1:00 arasında çeşitli televizyon kanallarına bağlanmış ve gerçekleştirilen darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenmediğini, bu darbe girişiminin ordu içindeki belirli gruplar tarafından yapıldığını belirtmiştir. İstanbul valisi, emniyet birimleri ve komuta ettiği 1. Ordu ile beraber darbeye karşı mücadele ettiklerini ifade etmiştir.

        28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

        9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
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