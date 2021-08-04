YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar: Emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir?

YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Peki, emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir? İşte detaylar...

KARARLAR AÇIKLANDI

Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

İşte terfi edilen general ve amiral olan komutanlar, emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albayların isimleri;