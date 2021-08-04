Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2021 17:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 17:10
    ABONE OL

    YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar: Emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı ve terfi edilen komutanlar belli oldu. Vatandaşlar YAŞ kararları ile terfi ve emekli edilen albayları araştırmaya başladı. Alınan kararlara göre, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Peki, YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar kimlerdir? Emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir? İşte son gelişmeler...

    YAŞ kararları general ve amiral olan komutanlar!

    YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Yüksek Askeri Şura Kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Peki, emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir? İşte detaylar...

    KARARLAR AÇIKLANDI

    Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

    İşte terfi edilen general ve amiral olan komutanlar, emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albayların isimleri;

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığını belirten Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.

    Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

    "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

    Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

    Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, hayatlarının yeni dönemlerinin, aileleri ile sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

        YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA 44 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV SÜRELERİ BİR YIL UZATILDI

        Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı

        Korgeneral:

        1- Yavuz Türkgenci

        Tümgeneraller:

        1- Erhan Uzun

        2- Yılmaz Yıldırım

        Tuğgeneraller:

        1- Göksel Sevindik

        2- İsmail Hakkı Köseali

        3- Burhan Aktaş

        4- Faruk Yıldırım

        5- Oğuz Tozak

        6- Hurşit Ağırcan

        7- Sadettin Alp Ergin

        8- Ahmet Kasa

        9- Mücahit Zorlutuna

        10- Mehmet Özeren

        11- Özkan Ulutaş

        12- Selçuk Yavuz

        13- Taner Uysal

        14- Alper Eser

        15- Tamer Atay

        16- Engin Candaş

        17- Sebahattin Türker

        18- Ahmet İbiş

        19- Mehmet Rifat Alkan

        20- Osman Alp

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

        Tuğamiraller:

        1- Bülent Turan

        2- Mehmet Baybars Küçükatay

        3- Ayhan Türker Koçpınar

        4- Yavuz Kılıç

        5- Aykut Manioğlu

        6- Fikret Esin

        7- Recep Erdinç Yetkin

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı

        Korgeneraller:

        1- Ziya Cemal Kadıoğlu

        2- İsmail Güneykaya

        3- Mehmet Özlü

        Tümgeneral:

        1- Göksel Kahya

        Tuğgeneraller:

        1- Kemal Turan

        2- Kadircan Kottaş

        3- Yusuf Erge

        4- Oğuz Okuyucu

        5- Fidan Yüksel

        6- Necati Gündüz

        7- Bekir Erdal Özgenç

        8- Bülent Çetin

        9- Gürhan Ergürhan

        10- Sadık Uygur

        Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

        Toplantıdaki kararlar kapsamında 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021'den geçerli olarak emekliye sevk edildi.

        Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ise kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

            Türk Silahlı Kuvvetlerinde normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen diğer general ve amiraller şöyle:

            Kara Kuvvetleri Komutanlığı

            -Tuğgeneraller

            1-Ali Ekiyor

            2-Barbaros Kasar

            3-Özgür Nuhut

            4-Ersin Kaya

            5-Taner Sağıroğlu

            6-Özdemir Şan

            7-Ahmet Yüzbaşıoğulları

            Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

            Tümamiral

            1-Tayyar Ertem

            Tuğamiraller

            1-Gürsel Çaypınar

            2-Önder Gürbüz

            3-Yalçın Özkütük

            4-Mehmet Cem Okyay

            5-Taner Gün

            6-Mehmet Sarı

            Hava Kuvvetleri Komutanlığı

            Tuğgeneraller

            1-Bülent Tatkan

            2-Refik Ölmez

            3-Murat Pekşen

            4-Ersin Göse

            5-Coşkun Uçarcılar

            Bunların yanı sıra normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Çetin Köklü, Yüksel Erdin, Yücel Yazıcı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Yücel Soysal emekliye sevk edildi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yangınla mücadelede son durum ne?
            Haberler Güncel YAŞ kararları TSK terfi edilen general ve amiral olan komutanlar: Emekliye sevk edilen ve görev süresi uzatılan albaylar kimlerdir?