SON DAKİKA! Yangından etkilenen vatandaşların hesabına 10'ar bin TL destek yattı

Manavgat'ın Kalemler bölgesinde açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık." dedi.

KİRA YARDIMININ İLK ÖDEMESİ YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasar tespiti 33 mahallede yapıldı. 3 mahallede sürüyor. Yanan ormanlarımız, yeşil alanlarımız ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Evi yanan vatandaşlarımıza kira yardımının ilk ödemesi yapıldı. 50 bin TL'ye kadar taşınma yardımını da yapacağız. Zarar gören hayvanlar ve tarım alanları ile iilgili tespitler de sürüyor. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yaylalarda. 2 ay içinde köylerine göçecekler. 1 ay içinde tüm Alanya'da Akseki'de zarar gören yerlerde ev çalışmalarımıza başlayacağız. Daha güzel köylerimizi inşallah inşa etmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.