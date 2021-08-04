Musa Avsever kimdir? Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Peki, Musa Avsever kimdir? 1. Ordu Komutanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli? İşte detaylı bilgi...
YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI
Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.
İşte Musa Avsever'in hayatı;
MUSA AVSEVER KİMDİR?
Musa Avsever Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu.
2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.