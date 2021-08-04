Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? 4 Ağustos FB hazırlık maçı şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? FB hazırlık maçı şifreli mi? 4 Ağustos akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertli ekibin mücadelesi merakla bekleniyor. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifreli mi sorusuna yanıt arıyor.
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.
Passolig üzerinden 80 TL'den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.
Kanarya, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Kanarya, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Grip olan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı olacak.
Kiev'e karşı yeni sezonda oynatmak istediği 3-4-2-1'lik sistem ile sahaya çıkacak olan Portekizli hoca için bu karşılaşma ideal 11'i konusunda belirleyici olacak.