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    • 04.08.2021 16:15
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    PMYO taban puanları ve kontenjanları! 2021 YKS polislik PMYO başarı sıralaması ve taban puanları!

    PMYO taban puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Polis olmak isteyen adaylar taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları öğrenmek istiyor. İşte 2021 YKS polislik PMYO başarı sıralaması ve taban puanları

    PMYO taban puanları ve kontenjanları!

    PMYO taban puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Peki, PMYO taban puanları ve kontenjanları nasıl? İşte 2021 YKS polislik PMYO başarı sıralaması ve taban puanları!

    2020 PMYO TABAN PUANI

    Bu senen için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

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    İşte PMYO başvuru şartları ve detaylı puanları;

    POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

    PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

    PMYO SINAVLARINA BAŞVURUDA YAŞ ŞARTI NEDİR?

    17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; "Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)" hükmü mevcuttur.

        PMYO SINAVLARINA ALINACAK ADAYLARDA BOY ŞARTI NEDİR?

        04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır" hükmü mevcuttur.

        TÜM PMYO GİRİŞ ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

            MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

            Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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