PMYO taban puanları ve kontenjanları! 2021 YKS polislik PMYO başarı sıralaması ve taban puanları!

PMYO taban puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Peki, PMYO taban puanları ve kontenjanları nasıl? İşte 2021 YKS polislik PMYO başarı sıralaması ve taban puanları!

2020 PMYO TABAN PUANI

Bu senen için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

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İşte PMYO başvuru şartları ve detaylı puanları;