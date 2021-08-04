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    • 04.08.2021 16:10
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    2021 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

    Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? 2021 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için tercih dönemi başlıyor. YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim yoğun şekilde sorgulanıyor. 5 Ağustos itibariyle YKS tercih kılavuzu erişime açılıyor. Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte 2021 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim araştırılıyor. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim!

    2021 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. 5 Ağustos itibariyle başlayacak tercih dönemiyle birlikte üniversitelerin ve bölümlerin de taban puanları açıklanıyor. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İşte; 2021 YKS tercih kılavuzu taban puanları yüzdelik dilimler!

    YKS TERCİH KILAVUZU 2021!

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.



    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

    Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

    Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.



    Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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