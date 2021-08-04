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    • 04.08.2021 14:15
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    SON DAKİKA: Teröre bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    DHA
    Teröre bir darbe daha!

    İçişleri Bakanlığı'nca, Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-SİHA, taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Teröre bir darbe daha! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi