Şevval Şahin ve sevgilisi Kerem Kamışlı'ya hayatının şokunu yaşatan Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi ben de...

Şevval Şahin ve sevgilisi Kerem Kamışlı'ya hayatının şokunu yaşatan Yiğit Marcus Aral, olayın iç yüzünü anlattı. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şahin'i, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yerken gören Aral, Kamışlı'yı denize atması ile gündeme bomba gibi düştü. Peki o gece neler oldu? Olayın ardından Yiğit Marcus Aral bakın neler anlattı...

27.06.2021 15:32 - Son Güncelleme: 27.06.2021 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





