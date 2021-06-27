Şevval Şahin ve sevgilisi Kerem Kamışlı'ya hayatının şokunu yaşatan Yiğit Marcus Aral: 'Seni Türkiye’ye sokturmam' dedi ben de...
Şevval Şahin ve sevgilisi Kerem Kamışlı'ya hayatının şokunu yaşatan Yiğit Marcus Aral, olayın iç yüzünü anlattı. Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şahin'i, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yerken gören Aral, Kamışlı'yı denize atması ile gündeme bomba gibi düştü. Peki o gece neler oldu? Olayın ardından Yiğit Marcus Aral bakın neler anlattı...
27.06.2021 15:32
- Son Güncelleme: 27.06.2021 15:49
Şevval Şahin ve sevgilisi Kerem Kamışlı'ya hayatının şokunu yaşatan Yiğit Marcus Aral yaşanan olayın ardından konuştu.
Ünlü manken Şevval Şahin (21) ile yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral (31) geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Şahin ve Aral ayrılık haberini Instagram hesaplarından duyurdu.
Ancak çiftten Şevval Şahin'in, ayrılık açıklamasından önce iş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştığı iddia edildi. Önceki gün de Şahin ve Kamışlı, Boğaz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi.
Bunu öğrenen Aral mekanı bastı. Kamışlı ile Aral'ın arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Aral, Kamışlı'yı denize attı.
Mekan çalışanlarının yardımıyla denizden çıkarılan Kamışlı'nın o anları sosyal medyadan paylaşıldı.