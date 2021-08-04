Yangınla mücadelede son durum ne? Bakan Kurum A Haber canlı yayınında açıkladı

AHaber CANLI YAYIN

Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son bilgilere göre 174 yangının 161'i kontrol altına alındı.



ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Peki hasar tespit çalışmaları ne durumda? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınla mücadelede gelinen son noktayı A Haber canlı yayınında aktardı.



İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.