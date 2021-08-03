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    • 03.08.2021 14:12
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    İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul'da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı.

    İHA
    Son 3 ayda 15 binin üzerinde yakalandı

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 26 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çalışma gerçekleştirdi.


    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, ilçe ve şube ekiplerince İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda, toplam 15 bin 328 düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri aktarıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı