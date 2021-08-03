Türkiye'deki orman yangınlarında son durum! Bir yangın daha söndürüldü







Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.





SAAT 01.26 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

SAAT 00.37 Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.





SAAT 00.35 Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.



SAAT 00.32 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

SAAT 00.17 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.



SAAT 00.09 Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinesi, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır."