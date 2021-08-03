Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara (ASKİ- İSKİ) sular saat kaçta gelecek? İstanbul Kartal, Soğanlık...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili İSKİ tarafından 3 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hakkında duyuru yayınlandı. Bu bağlamda vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını araştırıyor. Peki, Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos Ankara ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Ağustos 2021 İSKİ- ASKİ su kesintileri!