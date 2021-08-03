Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara (ASKİ- İSKİ) sular saat kaçta gelecek? İstanbul Kartal, Soğanlık...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili İSKİ tarafından 3 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hakkında duyuru yayınlandı. Bu bağlamda vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını araştırıyor. Peki, Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos Ankara ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Ağustos 2021 İSKİ- ASKİ su kesintileri!
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak, ilçe mahalle ve bölge ayrıntılar İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ sayfasından girerek hangi noktada su kesintisi olduğunu sorgulayabilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı tamamlanması öngörülmektedir.
Şehir : İstanbul
Su Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Orta Mah,Hürriyet Mah
Arıza Başlangıç Tarihi : 03 Ağustos-2021(Salı) Saat :05:42
Beklenen Kesinti Bitişi : 3.08.2021 9:00 saatinde
Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 3 saat 18 dakika
İlçesi : Kartal
ASKİ SU KESİNTİSİ
ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
Arıza Tarihi: 3.08.2021 00:00:00
Tamir Tarihi: 3.08.2021 08:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallemizde Enerji sa kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu Depo seviyelerinin düşmesinden dolayı kademeli olarak su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih Caddesi 301.nci sokak-302.nc. soka303.ncü sokak-304.ncü sokak-305.nci sokak-306.ncı sokak-307.nci sokak-308.nci sokak-309.ncu sokak-310.nuncu sokak-311..nci sokak-312.nci sokak ile Dört Dönümler mevkii