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    • 03.08.2021 07:38
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    Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara (ASKİ- İSKİ) sular saat kaçta gelecek? İstanbul Kartal, Soğanlık...

    Sular ne zaman gelecek? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Vatandaşlar tarafından su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve bölgeler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos Ankara ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Ağustos 2021 İSKİ- ASKİ su kesintileri!

    takvim.com.tr
    Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara ASKİ- İSKİ sular saat kaçta gelecek? İstanbul Kartal, Soğanlık...

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili İSKİ tarafından 3 Ağustos Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hakkında duyuru yayınlandı. Bu bağlamda vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını araştırıyor. Peki, Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos Ankara ve İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 3 Ağustos 2021 İSKİ- ASKİ su kesintileri!

    İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

    İstanbul'da su kesintisi yaşanacak, ilçe mahalle ve bölge ayrıntılar İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ sayfasından girerek hangi noktada su kesintisi olduğunu sorgulayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

    Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı tamamlanması öngörülmektedir.
    Şehir : İstanbul
    Su Kesintisinden Etkilenen Bölgeler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Orta Mah,Hürriyet Mah
    Arıza Başlangıç Tarihi : 03 Ağustos-2021(Salı) Saat :05:42
    Beklenen Kesinti Bitişi : 3.08.2021 9:00 saatinde
    Kesinti Ne Kadar Sürecek? : 3 saat 18 dakika
    İlçesi : Kartal

    ASKİ SU KESİNTİSİ

    ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

    Arıza Tarihi: 3.08.2021 00:00:00
    Tamir Tarihi: 3.08.2021 08:00:00
    Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan mahallemizde Enerji sa kaynaklı elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu Depo seviyelerinin düşmesinden dolayı kademeli olarak su kesintisi yapılacaktır.
    Etkilenen Yerler: Fatih Caddesi 301.nci sokak-302.nc. soka303.ncü sokak-304.ncü sokak-305.nci sokak-306.ncı sokak-307.nci sokak-308.nci sokak-309.ncu sokak-310.nuncu sokak-311..nci sokak-312.nci sokak ile Dört Dönümler mevkii

        Arıza Tarihi: 2.08.2021 18:35:00
        Tamir Tarihi: 3.08.2021 08:00:00
        Detay: Yediören, Yoncatepe'yi besleyen terfi merkezi İçme Suyu Motorlarında elektrik arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır
        Etkilenen Yerler: Yediören ve Yoncatepe Mahalleleri
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        Haberler Güncel Sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara (ASKİ- İSKİ) sular saat kaçta gelecek? İstanbul Kartal, Soğanlık...