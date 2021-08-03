MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu sorgulama! 2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! İlişik kesme...

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafıdan 2021 yılına dair 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati büyük bir merakla bekliyordu. Peki, MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce öğretmenin heyecanla açıklanmasının beklediği 2021 iller arası tayin sonuçlarının açıklanmasıyla heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 4 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme ve atama başvurularının sonuçlarına MEBBİS yada atama sorgulama ekranından TC Kimlik numaralarınız ile ulaşabilirsiniz.
İl dışı ataması çıkan öğretmenlerin kararnameleri online ortamda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğinden, öğretmenler sonuçlarını öğrenmesinin akabinde en fazla 1-2 gün içinde ilişiklerini kesip yeni okullarında göreve başlayabileceklerdir.
23 İL LİSTESİ
23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.