MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu sorgulama! 2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! İlişik kesme...

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafıdan 2021 yılına dair 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati büyük bir merakla bekliyordu. Peki, MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!