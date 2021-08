Türkiye'de orman yangınları! Hayvancılık sebze-meyve üretimi ve arıcılık da tehlikede

ÇAM BALI ÜRETİMİNİN ANAVATANI

MarmarisTicaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, çam balı üretiminin yangından etkilendiğini söyledi. Ayhan, "Şu an yaklaşık 8 bin-8.500 hektar alan yandı. Biz 165 bin kovanla her yıl yaklaşık 3 bin ton üretim yapıyorduk. Marmaris dünya çam balının başkenti... Üretimin yapıldığı bölgelerin yüzde 80'i kül oldu" dedi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de, Türkiye genelinde 8 milyon 200 bin arı olduğunu, bunların 3-3.5 milyonunun ise her yıl Muğla'ya çam balı yapmak için geldiğini söyledi.