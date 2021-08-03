Türkiye'de orman yangınları! Hayvancılık sebze-meyve üretimi ve arıcılık da tehlikede





TARSİM 85 MİLYON TL ÖDEME YAPACAK

YANGINDAN zarar gören çiftçi ve besiciler için de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) harekete geçti. TARSİM'e toplam 431 adet hasar ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 319 adedi hayvan hayat sigortaları, 70 adedi sera sigortası ve 44 adedi ise bitkisel ürün sigortası branşlarına yönelik yapıldı. İhbarlı dosyalar için toplam sigortalı varlık bedelinin ise 85 milyon TL olduğunu açıklayan TARSİM yetkilileri, "Bunlar ilk belirlemelere göre yapılan tespitler. İhbarlar geldikçe ve hasar tespiti yapıldıkça bu rakamın daha da artacağını öngörüyoruz. Hasar tespitinin hemen ardından ödemeler yapılacak. Örneğin hasar tespiti bir hafta içinde tamamlanırsa o hafta ödeme çiftçinin hesabına yatırılacak" dedi.