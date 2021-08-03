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    • 03.08.2021 07:21
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    SON DAKİKA: İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

    Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    AA
    İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

    İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

    15 KİŞİYE OPERASYON
    Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

    İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

    Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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