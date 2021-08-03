Fondaş T24'ten Konya'daki katliam üzerinden provokatif haber

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.



TÜRK-KÜRT MESELESİ DİYE KÖRÜKLEDİLER

Özellikle yurt dışından fonlanan fondaş medya ve HDP tayfası, Konya'daki katliam üzerinden ırkçılığı körüklemeye, Türk-Kürt kavgası çıkmartmaya çalıştı.





Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuşmuştu.



T24 YALANI SÜRDÜRÜYOR

Olayın ardından gerek aile fertlerinin gerekse yetkililerin "Katliamın sebebi 11 yıllık husumet" demesine rağmen fondaş T24 algı operasyonunu sürdürdü. T24'ün provokatif haberinde "Konya'da katliamın ardından Kürtler tedirgin: Çayını içen komşun, bir gün senin kapına dayanabilir; böyle yaşıyor insanlar" ifadelerine yer verdi.

