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    • 03.08.2021 11:43
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    Fondaş T24'ten Konya'daki katliam üzerinden provokatif haber

    Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürülmüş, fondaş medya ve HDP tayfası bu olay üzerinden "Kürt-Türk meselesi" yalanıyla tahrik ve provokasyona kalkışmıştı. Olayın 11 yıllık husumet olduğunun hem aile fertleri hem de devlet yetkililerince açıklanmasına rağmen T24 "Kürtler tedirgin" şeklinde provokatif bir habere imza attı.

    takvim.com.tr
    Konya'daki katliam üzerinden provokatif haber

    Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

    TÜRK-KÜRT MESELESİ DİYE KÖRÜKLEDİLER
    Özellikle yurt dışından fonlanan fondaş medya ve HDP tayfası, Konya'daki katliam üzerinden ırkçılığı körüklemeye, Türk-Kürt kavgası çıkmartmaya çalıştı.

    Bu olayın da istismar edilmeye, siyasallaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır." diye konuşmuştu.

    T24 YALANI SÜRDÜRÜYOR
    Olayın ardından gerek aile fertlerinin gerekse yetkililerin "Katliamın sebebi 11 yıllık husumet" demesine rağmen fondaş T24 algı operasyonunu sürdürdü. T24'ün provokatif haberinde "Konya'da katliamın ardından Kürtler tedirgin: Çayını içen komşun, bir gün senin kapına dayanabilir; böyle yaşıyor insanlar" ifadelerine yer verdi.

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    Konya'daki katliam üzerinden provokatif haber
    Haberler Güncel Fondaş T24'ten Konya'daki katliam üzerinden provokatif haber