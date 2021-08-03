Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki orman yangını kontrol altında: 10 hektar alan zarar gördü





Yangın bölgesinde yol olmaması nedeniyle belediyeye ait kepçeler tarafından yol açılmasının ardından yangına 30'a yakın arazöz ve itfaiye aracı, çok sayıda orman işçileri, itfaiye, polis, jandarma personeli ve vatandaşlarla müdahale edildi.



Havadan ise 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.