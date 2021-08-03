18 yaş altı aşı olacak mı? 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? 10-15 yaş üstü sırası geldi mi?

En az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i aştığı Tekirdağ ve İzmir'in, aşı haritasındaki rengi maviye döndü. Böylece ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği il sayısı, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olmak üzere 10'a yükseldi.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.