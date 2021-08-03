Türkiye ile Rusya arasında kritik temas: Masada Suriye'deki gelişmeler var





TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gerekliliğine işaret edilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ile DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.