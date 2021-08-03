Türkiye ile Rusya arasında kritik temas: Masada Suriye'deki gelişmeler var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kalın ve Lavrantiyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı.
İDLİB'TEKİ PROVOKATİF SALDIRILAR
İdlib'te ateşkesin korunmasının önemine değinilen görüşmede, anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gerekliliğine işaret edilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ile DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.