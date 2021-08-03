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    • 03.08.2021 20:02
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    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas: Masada Suriye'deki gelişmeler var

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kalın ve Lavrantiyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç ele alındı.



    İDLİB'TEKİ PROVOKATİF SALDIRILAR
    İdlib'te ateşkesin korunmasının önemine değinilen görüşmede, anlaşmanın sağladığı istikrar ortamına zarar verecek provokatif saldırılara müsaade edilmemesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.



    TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE
    Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi için siyasi sürecin daha etkili bir şekilde işletilmesinin ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılmasının gerekliliğine işaret edilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD/YPG/PKK ile DEAŞ dahil tüm terör gruplarına karşı kararlılıkla mücadele vurgusu yapıldı.



        BMGK KARARI
        Suriye'deki insani krizi hafifletecek ortak adımların atılmasının öneminin altı çizilen görüşmede, bu kapsamda Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

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        Türkiye ile Rusya arasında kritik temas
        Haberler Güncel Türkiye ile Rusya arasında kritik temas: Masada Suriye'deki gelişmeler var