2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu açıklandı mı? İlişik kesme...

İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan il içi atama sonuçlarının ardından il dışı başvuruları alınmaya başlandı. İl dışı yer değiştirme başvuruları ise 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanıyor. Peki, MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte MEBBİS il dışı atama sonuç ekranı!
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Binlerce öğretmenin heyecanla açıklanmasının beklediği 2021 iller arası tayin sonuçlarının açıklanmasıyla heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 4 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme ve atama başvurularının sonuçlarına MEBBİS yada atama sorgulama ekranından TC Kimlik numaralarınız ile ulaşabilirsiniz.
İl dışı ataması çıkan öğretmenlerin kararnameleri online ortamda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğinden, öğretmenler sonuçlarını öğrenmesinin akabinde en fazla 1-2 gün içinde ilişiklerini kesip yeni okullarında göreve başlayabileceklerdir.
23 İL LİSTESİ
23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.