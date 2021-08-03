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    2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu açıklandı mı? İlişik kesme...

    Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafıdan 2021 yılına dair 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı saati büyük bir merakla bekliyordu. Peki, MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu açıklandı mı? İlişik kesme...

    İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan il içi atama sonuçlarının ardından il dışı başvuruları alınmaya başlandı. İl dışı yer değiştirme başvuruları ise 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanıyor. Peki, MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İşte MEBBİS il dışı atama sonuç ekranı!

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Binlerce öğretmenin heyecanla açıklanmasının beklediği 2021 iller arası tayin sonuçlarının açıklanmasıyla heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

    Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 4 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

    Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme ve atama başvurularının sonuçlarına MEBBİS yada atama sorgulama ekranından TC Kimlik numaralarınız ile ulaşabilirsiniz.

    İl dışı ataması çıkan öğretmenlerin kararnameleri online ortamda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderileceğinden, öğretmenler sonuçlarını öğrenmesinin akabinde en fazla 1-2 gün içinde ilişiklerini kesip yeni okullarında göreve başlayabileceklerdir.

    23 İL LİSTESİ

    23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

    Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

        AYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ

        1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)

        2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.

        3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.

        4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.

        5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.

        6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.
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        Haberler Güncel 2021 MEB öğretmenlerin iller arası il dışı atama sonuçları! MEBBİS il dışı yer değiştirme tayin sonucu açıklandı mı? İlişik kesme...