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    • 02.08.2021 09:14
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    Yangını kim çıkardı? Türkiye orman yangını kim üstlendi? Ateşin Çocukları kimdir?

    Türkiye orman yangını kim üstlendi? Yangını kim çıkardır? Türkiye’nin ciğerleri günlerdir alev alev yanıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınları söndürmek için ülkemizin dört bir noktasından gelen ekipler seferber oldu. Peki; yangını kim çıkardı? Yangını kim üstlendi? PKK'ya bağlı sosyal medya hesaplarında yangınları "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin çıkardığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" denildi. Ateşin Çocukları kimdir?

    takvim.com.tr
    Yangını kim çıkardı? Türkiye orman yangını kim üstlendi? Ateşin Çocukları kimdir?

    Yangını kim üstlendi? Yangını kim çıkardı? Ateşin Çocukları kimdir? Türkiye genelinde birçok noktada çıkan yangınların ardından yangını kimin çıkardığı merak edilen konulardan birisi oldu. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar!

    YANGINI KİM ÇIKARDI?

    Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

    Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.

    Antalya'da 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

    Peş peşe başlayan yangınlar sonrası sabotaj iddiası ciddi şekilde araştırılıylor. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken yangınları, PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üstlendi.

    PKK, sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.

        ATEŞİN ÇOCUKLARI KİMDİR?

        Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. Peş peşe başlayan bu yangınlar sonrası sabotaj iddiası araştırılıyor.

        1990'lardan itibaren orman sabotajlarını bir terör eylemi olarak benimseyen PKK, yıllar içinde çok sayıda yangın çıkarttı. Terör örgütü PKK bağlantılı grup, 2019,2020 yılında birçok yangının da sorumluluğunu üstlenmişti.

        YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRDÜLER, HEDEFLERİNDE TURİSTİK BÖLGELER VAR

        Terör örgütü PKK'nın ormanlara yönelik terör nitelikli saldırıları polis kayıtlarına ilk olarak 1990'da geçti. PKK elebaşları 2019 yılında ise Türkiye'de ormanları ateşe vereceklerini ve bu çocuklara 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' ismini verdiklerini duyurdu.

        1990 yılından beri sistematik olarak ormanları yakan ve Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören PKK'lı teröristler, özellikle turistik bölgeleri hedef aldılar. Sadece 1995'te 950 hektar orman PKK tarafından yakıldı.

        PKK orman sabotajlarını 2000'li yıllarda da sürdürdü. 2006 Ağustos'ta Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana'da art arda yangınlar çıktı. Bu yangınlarda 4 milyon ağaç yok oldu, 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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