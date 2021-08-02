Yangını kim çıkardı? Türkiye orman yangını kim üstlendi? Ateşin Çocukları kimdir?

Yangını kim üstlendi? Yangını kim çıkardı? Ateşin Çocukları kimdir? Türkiye genelinde birçok noktada çıkan yangınların ardından yangını kimin çıkardığı merak edilen konulardan birisi oldu. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te yangınlar çıktı. PKK bağlantılı 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' devam eden yangınları kendilerinin yaptığını açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar!
YANGINI KİM ÇIKARDI?
Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.
Antalya'da 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Peş peşe başlayan yangınlar sonrası sabotaj iddiası ciddi şekilde araştırılıylor. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken yangınları, PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üstlendi.
PKK, sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.