Yangını kim çıkardı? Türkiye orman yangını kim üstlendi? Ateşin Çocukları kimdir?

YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRDÜLER, HEDEFLERİNDE TURİSTİK BÖLGELER VAR

Terör örgütü PKK'nın ormanlara yönelik terör nitelikli saldırıları polis kayıtlarına ilk olarak 1990'da geçti. PKK elebaşları 2019 yılında ise Türkiye'de ormanları ateşe vereceklerini ve bu çocuklara 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' ismini verdiklerini duyurdu.

1990 yılından beri sistematik olarak ormanları yakan ve Yunanistan'daki kamplarda eğitim gören PKK'lı teröristler, özellikle turistik bölgeleri hedef aldılar. Sadece 1995'te 950 hektar orman PKK tarafından yakıldı.

PKK orman sabotajlarını 2000'li yıllarda da sürdürdü. 2006 Ağustos'ta Bodrum, Kaş, Nazilli, Kuşadası, Selçuk ve Adana'da art arda yangınlar çıktı. Bu yangınlarda 4 milyon ağaç yok oldu, 2 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü.