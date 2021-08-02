İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika gelişmesi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu İzmir, Bursa, Denizli ve daha birçok ilde elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor. Gündemde yer alan elektrik kesintisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor.
İZMİR BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Elektrik kesintisine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
2 AĞUSTOS İZMİR PLANLI KESİNTİLER
02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI
2.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI
02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması
ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU
02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI
02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI
02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)
02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)