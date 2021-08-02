Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.08.2021 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 09:36
    ABONE OL

    İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek?

    İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos İzmir Bursa elektrik kesintisi arama motorlarında sorgulanıyor. İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Birçok bölgede yaşanan elektrik kesintisinin ardından İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İşte; İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika gelişmesinin detayları!

    takvim.com.tr
    2 Ağustos İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek?

    İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ağustos İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika gelişmesi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu İzmir, Bursa, Denizli ve daha birçok ilde elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor. Gündemde yer alan elektrik kesintisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapılıyor.

    İZMİR BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Elektrik kesintisine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2 AĞUSTOS İZMİR PLANLI KESİNTİLER

    02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

    02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI

    2.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI

    02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması

    ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU

    02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

    02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI

    02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)

    02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)

        02.08.2021 09:00 13:00 Og Şebeke Bakım Çalışması UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI

        02.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

        02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OVACIK KÖYÜ

        02.08.2021 10:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI

        02.08.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLARI

        02.08.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

        02.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

        02.08.2021 10:00 11:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

        02.08.2021 12:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR

        02.08.2021 13:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

        02.08.2021 13:00 15:30 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

        GEDİZ ELEKTRİK İLETİŞİM

        İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen elektrik dağıtım arızalarından Gediz Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ) sorumludur. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 ve 0850 800 01 86 çağrı merkezini arayarak meydana gelen elektrik arızalarını ve elektrik kesintilerini öğrenebilirsiniz.

        Gediz Elektrik bir Aydem kuruluşu olarak 2013 yılında İzmir, Manisa illerindeki abone ve müşterilerine sürekli, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik hizmeti sunmak adına kurulan bir firmadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        4 il için sağanak yağış uyarısı
        Haberler Güncel İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek?