İzmir Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir Bursa elektrikler ne zaman gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK İLETİŞİM

İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen elektrik dağıtım arızalarından Gediz Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ) sorumludur. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 ve 0850 800 01 86 çağrı merkezini arayarak meydana gelen elektrik arızalarını ve elektrik kesintilerini öğrenebilirsiniz.

Gediz Elektrik bir Aydem kuruluşu olarak 2013 yılında İzmir, Manisa illerindeki abone ve müşterilerine sürekli, kaliteli ve düşük maliyetli elektrik hizmeti sunmak adına kurulan bir firmadır.