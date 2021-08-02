3 Ağustos Türkiye orman yangınları hangi illerde? Yangın olan iller! Türkiye orman yangın haritası!

"MUĞLA'DA 4 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere havadan müdahalenin yetersiz olduğuna ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle müdahalenin sürdüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı, "Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.