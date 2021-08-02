Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayında açıkladı: 3 gün boyunca sürecek

Türkiye'nin farklı noktalarında yangınla mücadele sürerken olumsuz hava koşulları da çalışmaları etkiliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha devam deceğini bildiren Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, orman yangınlarının etkili olduğu afet bölgesindeki hava durumuna ilişkin de bilgiler verdi.
İşte Yalçın'ın A Haber canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları;
"3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"
Maalesef sevindirici haber veremeyeceğiz. Çünkü iç güney ve batı kesimlerindeki mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çıkan sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz.
RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Yine olumsuz bir haber de etkili kuzeyli rüzgar. Tahmin ve uyarılarımızda belirttiğimiz üzere özellikle Toroslar'dan aşağıya doğru uzanan bantta etkili rüzgar bekliyoruz ve yönü kuzeyli. Kuzeyli olmasının şöyle bir anlamı var nemi düşürüyor yüzde 8'lere kadar nemde bir düşüş söz konusu.