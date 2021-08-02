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    • 02.08.2021 18:11
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    Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayında açıkladı: 3 gün boyunca sürecek

    Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha devam edeceğini bildiren Yalçın, orman yangınlarının etkili olduğu bölgedeki hava durumuna ilişkin de konuştu. Peki, sıcak hava dalgası ne zaman sona erecek? Afet bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Rüzgarın etkisi ne kadar sürecek? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?

    Türkiye'nin farklı noktalarında yangınla mücadele sürerken olumsuz hava koşulları da çalışmaları etkiliyor.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha devam deceğini bildiren Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, orman yangınlarının etkili olduğu afet bölgesindeki hava durumuna ilişkin de bilgiler verdi.



    İşte Yalçın'ın A Haber canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları;

    "3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"
    Maalesef sevindirici haber veremeyeceğiz. Çünkü iç güney ve batı kesimlerindeki mevsim normallerinin 8 derece kadar üzerine çıkan sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesini bekliyoruz.



    RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
    Yine olumsuz bir haber de etkili kuzeyli rüzgar. Tahmin ve uyarılarımızda belirttiğimiz üzere özellikle Toroslar'dan aşağıya doğru uzanan bantta etkili rüzgar bekliyoruz ve yönü kuzeyli. Kuzeyli olmasının şöyle bir anlamı var nemi düşürüyor yüzde 8'lere kadar nemde bir düşüş söz konusu.



        Manavgat çevrelerinde yüzde 8'lere geldi. Bodrum'da biraz daha yüksek yüzde 18'di en son baktığımızda. İnerken fön dediğimiz bir etkiye sebep oluyor bu da mevcutta 30-32 derece olan hava sıcaklıklarının 40'lara kadar çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda hem sıcak hem kuru hem de etkili rüzgar var 50 km'ye kadar çıkıyor.



        RÜZGARIN HAMLESİ
        Hamle dediğimiz bir unsur var. Zaman zaman havanın tokat atar gibi hareket ettiğine tanıklık ederiz. Bunu da rüzgarın hamlesi diye tabir ediyoruz. 70 km'ye kadar bekliyoruz. Hem bugün hem de yarın gece saatlerine kadar bu şekilde durum.



        YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
        Yurt genelinde doğumuzda etkili sağanak yağışlar alıyoruz. Etkili gök gürültülü sağanak yağışlar Ordu'dan Artvin'e kadar Doğu Karadeniz bandında, Ağrı Van Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda da etkili yağışlar ekliyoruz. Bu da akşam saatlerine kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz.
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        Haberler Güncel Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayında açıkladı: 3 gün boyunca sürecek