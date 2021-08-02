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    • 02.08.2021 20:12
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    Son dakika: 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosu açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.



    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka tablosunu değerlendirdi.

    Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Son dakika: 2 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosu açıklandı