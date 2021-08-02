BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, TEDAŞ elektrik arıza sorgulama! BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, TEDAŞ telefon numarası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Türkiye'nin birçok yerinde peş peşe elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Birçok bölgede yaşanan elektrik kesintisinin ardından BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, TEDAŞ elektrik arıza sorgulama yapılıyor. BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, TEDAŞ elektrik arıza telefon numarası araştırılıyor.
BEDAŞ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK TEDAŞ ELEKTRİK ARIZA SORGULAMA!
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Aciliyet içeren istek ve önerileriniz için ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezini 7/24 arayabilirsiniz.
TEDAŞ Arıza Bildirimi
TEDAŞ arıza numarası için yukarıda bahsedilen yetkili numaralardan faydalanmanız mümkün değildir. Ülke genelindeki elektrik arıza bildirim numarası 186'dır. Bu numara üzerinden TEDAŞ bayiliklerinde bulunan şirketlere yönlendirilebilir, arıza sorununuza hızlı çözüm bulabilirsiniz.
TEDAŞ Sosyal Medya Bilgileri
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kurumsal sosyal medya hesapları; Instagram için tedaskurumsal şeklindedir. Twitter ve Facebook üzerinden ise TEDASKurumsal adıyla kurumun sayfalarını bulabilirsiniz.