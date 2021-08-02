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    • 02.08.2021 20:20
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması yangınla mücadeleye zarar verir

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir" dedi.

    AK Parti'den yangınlara ilişkin açıklama

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının kapasitesiyle, çalışmasıyla ilgili.

    Burada siyasi parti yok. Hepimiz devletimizin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buralara seferber ediliyor.



    Bu haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor.

    Bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Çok sayıda arkadaşımız bu mücadeleye destek veriyor. Zaman zaman birileri çıkıyor genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor.



    Bütün bu arazi, bu yangının ortasında şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Bütün canları korumak için mücadele ediyorlar.



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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması yangınla mücadeleye zarar verir