AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberlerle fitne yayılması yangınla mücadeleye zarar verir





Bu haberleri siyasilerin de yayması son derece ayıp oluyor ve arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken bir yandan da fitne ateşiyle mücadele ediyor.

Bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Çok sayıda arkadaşımız bu mücadeleye destek veriyor. Zaman zaman birileri çıkıyor genel başkan sıfatı da taşısa bu yalanı söylüyor.