PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri 2021: Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı 2021?

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Tüm illerden binlerce vatandaş işlerini mesai saatlerinde halledebilmek için PTT çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı? İşte 2021 güncel PTT şubeleri çalışma saatleri!
PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Posta ve Telgraf Teşkilatı, hafta içi her gün ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.
PTT HAFTA SONU AÇIK MI?
Hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.
PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?
PTT, cumartesi günleri tatil yapmıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar, kargo teslimatlarını PTT şubelerine cumartesi günü verebiliyor. Ancak cumartesi günleri kargo dağıtımı gerçekleşmiyor.
Hafta sonu PTT çalışma saatleri ise hafta içi ile aynı. PTT şubeleri cumartesi günleri saat 08.80 ile 17.30 saatleri arasında açık oluyor. Pazar günleri ise PTT kapalı oluyor.