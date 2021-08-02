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    • 02.08.2021 09:36
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    PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri 2021: Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı 2021?

    PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri farklı oluyor. PTT her gün binlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. İşlemlerini halletmek isteyen kişiler PTT şubelerine gitmeden çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Tüm illerden binlerce vatandaş işlerini mesai saatlerinde halledebilmek için PTT çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı? İşte 2021 güncel PTT şubeleri çalışma saatleri!

    PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    Posta ve Telgraf Teşkilatı, hafta içi her gün ve hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.

    PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

    Hafta sonu (Cumartesi) günleri, sabah saat 08.30'da açılıyor ve akşam 17.30'da kapanıyor.

    PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

    PTT, cumartesi günleri tatil yapmıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşlar, kargo teslimatlarını PTT şubelerine cumartesi günü verebiliyor. Ancak cumartesi günleri kargo dağıtımı gerçekleşmiyor.

    Hafta sonu PTT çalışma saatleri ise hafta içi ile aynı. PTT şubeleri cumartesi günleri saat 08.80 ile 17.30 saatleri arasında açık oluyor. Pazar günleri ise PTT kapalı oluyor.

        PTT ÖĞLEN TATİLİ SAAT KAÇTA VE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

        PTT çalışanları saat 12.30'da öğlen tatili veriyor ve 1 saat çalışmalarına ara veriyor. Saat 13.30'da öğlen tatili sona eriyor.

        PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

        PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

        PTT TARİHİ

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

        İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

        1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

        Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir
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        Haberler Güncel PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri 2021: Hafta sonu Cumartesi-Pazar PTT açık mı 2021?