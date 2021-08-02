Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili Mustafa Murat Ayhan kim, tutuklandı mı?

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı Ayhan'ı çarpraz sorguya alındı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.