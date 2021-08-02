Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor! Açıklama geldi nedeni belli oldu

Türkiye genelinde iletim hatları kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor.



Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.







"ARTAN TALEP NEDENİYLE TÜKETİM REKOR SEVİYELERE ULAŞTI"

Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





Boğaziçi Elektrik ise elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,

"Hizmet bögemizdeki belirli alanlarda iletim sisyteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır."