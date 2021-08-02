Siirt ve Elazığ'da yangınla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak, ormana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı bazı kararlar alındığı aktarıldı.

Alınan kararlara göre, piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü'nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapacak, iş sahiplerince en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi verilecek. Kararlar, il ve ilçelerde belediyeler, köylerde ise il ve ilçe müftülüklerince vatandaşlara duyurulacak. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Siirt Belediye Başkanlığı, tüm ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile il genelinde faaliyet gösteren büyük firma, kuruluş ve müesseselerin yangınlar konusunda ellerindeki TOMA, su tankerleri, arazöz, itfaiye aracı, dozer, greyder gibi iş makineleri listelerini ve bunları kullanacak personel ve sorumluların isim ve iletişim bilgilerini güncelleyerek hazır bulunduracak. Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri gereğince işlem yapılacak."

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği de 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu nedenle kentte orman yangınlarının çıkabileceği değerlendirilerek, ilgili komisyon tarafından tedbir kararları alındığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Elazığ sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girişe izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Orman Yasası'nın 31. ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da yasak getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, bu sahaları etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin gözetim ve denetim yapacaklardır."

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.