Ateşin Çocukları kimdir? Yangını kim çıkardı? Türkiye orman yangını kim üstlendi?

Türkiye orman yangını kim üstlendi? Yangını kim çıkardır? Türkiye'nin ciğerleri günlerdir alev alev yanıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınları söndürmek için ülkemizin dört bir noktasından gelen ekipler seferber oldu. Peki; yangını kim çıkardı? Yangını kim üstlendi? PKK'ya bağlı sosyal medya hesaplarında yangınları "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin çıkardığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" denildi. Ateşin Çocukları kimdir?
YANGINI KİM ÇIKARDI?
Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.
Antalya'da 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Peş peşe başlayan yangınlar sonrası sabotaj iddiası ciddi şekilde araştırılıylor. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken yangınları, PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üstlendi.
PKK, sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.