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    2 Ağustos Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik kesintisi! İstanbul elektrik ne zaman gelir?

    2 Ağustos itibariyle İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesintisi yaşanmaya başlandı. Avrupa yakası ve Anadolu yakasında yaşanan elektrik kesintilerinden onlarca ilçe etkilendi. Kesintilerin sebebi ise merak ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Peki; 2 Ağustos İstanbul elektrik ne zaman gelir?

    takvim.com.tr
    2 Ağustos Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik kesintisi!

    Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik kesintisi 2 Ağustos! İstanbul elektrik ne zaman gelir? İstanbul'un birçok noktasında yaşanan elektrik kesintilerinden İstanbul da nasibini aldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa yakasında elektrik kesintileri olduğunu belirtiyor. Peki; 2 Ağustos Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik ne zaman gelecek?

    İSTANBUL ELEKTRİK NE ZAMAN GELİR?

    AA'nın haberine göre, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yüksek talep ve iletim hatlarından kaynaklı olduğu öğrenildi. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

    Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

    Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

    Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.

    GEDİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır." ifadesine yer verildi. Böylelikle sorunun ulusal olduğu anlaşıldı.

        ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER!

        İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri, Mersin, Tekirdağ illerinin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

        BURSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

        Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.

        Öte yandan kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

        Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

        Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.
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        Haberler Güncel 2 Ağustos Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Bağcılar elektrik kesintisi! İstanbul elektrik ne zaman gelir?