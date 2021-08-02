Azra Gülendam katili Mustafa Murat Ayhan son dakika tutuklandı mı? Mustafa Murat Ayhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili Mustafa Murat Ayhan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürüldüğü öğrenildi. Cinayeti işleyen Mustafa Murat Ayhan'ın suçunu itiraf etmesiyle birlikte detaylar ortaya çıktı. 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varak ormanlık alanda gömdüm" dedi.
MUSTAFA MURAT AYHAN KİMDİR?
1973 Isparta doğumludur. 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 2007 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
Kendine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri veriyordu. İMO Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve 15. ve 16.Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldı.
Kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber!
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.
Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı Ayhan'ı çarpraz sorguya alındı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.