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    • 03.08.2021 09:02
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    Azra Gülendam katili Mustafa Murat Ayhan son dakika tutuklandı mı? Mustafa Murat Ayhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili Mustafa Murat Ayhan kim? Türkiye'yi sarsan korkunç cinayette, 4 gündür kayıp olan genç öğrenci Azra Gülendam Haytaoğlu'nun korkunç şekilde katledildiği ortaya çıktı. Korkunç cinayeti işledikten sonra itiraf eden Mustafa Murat Ayhan'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ayhan, ifadesinde suçunu itiraf ederken genç kızı boğarak öldürdükten sonra cesedini parçaladığını ve valize koyup ormanlık alana gömdüğünü anlattı.

    takvim.com.tr
    Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili Mustafa Murat Ayhan kim?

    Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili Mustafa Murat Ayhan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. 4 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürüldüğü öğrenildi. Cinayeti işleyen Mustafa Murat Ayhan'ın suçunu itiraf etmesiyle birlikte detaylar ortaya çıktı. 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

    MUSTAFA MURAT AYHAN KİMDİR?

    1973 Isparta doğumludur. 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. 2007 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

    Kendine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri veriyordu. İMO Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve 15. ve 16.Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldı.

    Kayıp Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber!

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.

    Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı Ayhan'ı çarpraz sorguya alındı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.

        Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.

        Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisin aradığın belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

        Cinayet itirafının ardından katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, Varsak ormanlık alanda Azra'yı gömdüğü yeri cinayet ekiplerine gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkartan ekipler, tekrar Ayhan'ı sorguya aldı. Ceset parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR?

        Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisidir. Haytaoğlu en son Antalya'da Lara bölgesinde görüldü.

            4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

            Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyordu. Polis, Haytaoğlu'nun bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

            Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceledi.

            TARTIŞMA SONRASI EVDEN AYRILDI

            Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (21), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

            Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
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