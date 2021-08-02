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    İstanbul Kadıköy, Ataşehir, Pendik, Tuzla, Maltepe elektrik kesintisi! 2 Ağustos İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ elektrik ne zaman gelir?

    İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok ilinde son dakika elektirik kesintileri yaşanıyor. 2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında elektirik kesintileri çoğu kişiyi etkiledi. Vatandaşlar elektirik kesintilerinin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy, Pendik, Maltepe, Tuzla ilçelerinde elektirik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Peki, 2 Ağustos İstanbul Anadolu yakası elektirik ne zaman gelir? İşte konu hakkında detaylar ve son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    İstanbul Kadıköy, Ataşehir, Pendik, Tuzla, Maltepe elektrik kesintisi ne zaman gelir?

    İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar Pendik, Tuzla, Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ilçelerinde elektirik kesintilerinin olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde birçok ilde elektirik kesintileri yaşanmaya başladı. Peki, 2 Ağustos İstanbul Anadolu yakası elektirik ne zaman gelir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER!

    İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri, Mersin, Tekirdağ illerinin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor.

    İSTANBUL ELEKTRİK NE ZAMAN GELİR?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.

    GEDİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

    GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır." ifadesine yer verildi. Böylelikle sorunun ulusal olduğu anlaşıldı.

        BURSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Bursa'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

        Kesintiyle ilgili UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine; Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlıluğınız için teşekkür ederiz" denildi.
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        Haberler Güncel İstanbul Kadıköy, Ataşehir, Pendik, Tuzla, Maltepe elektrik kesintisi! 2 Ağustos İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ elektrik ne zaman gelir?