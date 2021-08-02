İstanbul Kadıköy, Ataşehir, Pendik, Tuzla, Maltepe elektrik kesintisi! 2 Ağustos İstanbul BEDAŞ AYEDAŞ elektrik ne zaman gelir?

İSTANBUL ELEKTRİK NE ZAMAN GELİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır.

GEDİZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada "Hizmet bölgenizi de kapsayan ulusal elektrik şebekesi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır." ifadesine yer verildi. Böylelikle sorunun ulusal olduğu anlaşıldı.