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    • 01.08.2021 15:09
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    MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? MEBBİS Ağustos 2021 il içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? İl dışı tayin sonuçları...

    İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. İsteğe bağlı olarak tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerekli işlemlerini gerçekleştirdi. İl içi atama başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklandı. Atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler için şimdi sırada görevden ayrılma işlemleri var. Öte yandan il dışı yer değiştirme başvuruları da başladı. Haberimizin içerisinde il içi ilişik kesme işlemlerine dair merak edilenler yer alıyor. Peki, İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman yapılacak? 2021 öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır 2021?

    İl içi ilişik kesme işlemleri ne zaman yapılacak? Sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde il içi atama başvuru sonuçları açıklanmıştı. Öte yandan il dışı atama başvuruları da 30 Temmuz tarihinde alınmaya başladı. 3 Ağustos'ta sona erecek başvurular sonrasında il dışı atama sonuçları için de tarih belli oldu. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Peki, İl içi görevden ayrılma işlemleri ne zaman yapılacak? 2021 öğretmen il içi ilişik kesme nasıl yapılır? İşte detaylar!

    İL İÇİ GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

    Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    2021 il içi atama sonuçları açıklandı. Öğretmenler atama sonuçlarını e-Devlet kullanıcı hesabı ile ya da MEBBİS kullanıcı hesabı ile öğrenebilecekler.

    E-DEVLET İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İl dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapabilecek.

        İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ADAYLAR DİKKAT!

        Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

        40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

        İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

        İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

        23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

        23 İL LİSTESİ

        Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

        AYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ

        1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)

        2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.

        3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.

        4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.

        5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.

        6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.
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