İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan CHP'li vekil Murat Bakan'ın iddialarına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, "Jandarma'da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?" şeklindeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



ERSOY: "BU HELİKOPTERLER TERÖRLE MÜCADELE, ASAYİŞ, ÖNLEYİCİ KOLLUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇİN TEMİN EDİLDİ"

Mehmet Ersoy; "Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde toplam 18 tane Mi-17 Helikopteri bulunmaktadır. Bu helikopterler yangın söndürme amacıyla temin edilmiş ve tertibatlandırılmış helikopterler değildir. Terörle mücadele, asayiş, önleyici kolluk ve lojistik hizmetleri için temin edilmiştir" ifadelerini kullandı.



"BİR MİLLETVEKİLİNİN BU AĞIR İTHAM VE İFTIRALARLA ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMASI KABUL EDILEMEZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Bakan'ın söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Neresi düzeltelim ki… Bütün kurumlarımız memleket sathına yayılmış yangınları söndürmek için cansiperhane çalışırken, bir milletvekilinin bu ağır itham ve iftiralarla algı oluşturmaya çalışması kabul edilemez. Hiçbir etiket hiç kimseye bu kadar sorumsuz davranma hakkı veremez" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması şöyle:

"CHP Milletvekili Murat Bakan'ın kendi sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu tweet ile ilgili açıklamamızdır:

Öncelikle Murat Bakan, şunu bilmelidir ki Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm kurum kuruluşlarımız ülkemizin faklı bölgelerinde çıkan yangınları söndürmek için cansiparene çalışmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki hava unsurları da yangın söndürme çalışmalarında aktif görev almaktadır. Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde toplam 18 tane Mi-17 Helikopteri bulunmaktadır. Bu helikopterler yangın söndürme amacıyla temin edilmiş ve tertibatlandırılmış helikopterler değildir. Terörle mücadele, asayiş, önleyici kolluk ve lojistik hizmetleri için temin edilmiştir.

2019 yılında 18 helikopterin tamamı, 7 yıllık uçuş sürecini doldurdukları gerekçesiyle fabrika seviyesi bakımına alınmış olup, bunlardan 6'sının bakımı halen devam etmektedir. 5 tanesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında görev yapmaktadır.

Hali hazırda Antalya'da 2, Aydın'da 2, Bursa' da 1 olmak üzere toplam 5 helikopter, önleyici kolluk kapsamında görevlerine devam etmektedir. Ankara'da 2 helikopter göreve hazır durumda beklemektedir.



Jandarma Genel Komutanlığımızın elinde bulunan 5 adet yangın söndürme kiti (Bambi bucket) ise, THK'nın talebi üzerine yangın sezonu öncesinde kullanılmaları için teslim edilmiştir."



MURAT BAKAN'IN İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Birkaç soru da Süleyman Soylu'ya soracağız! Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma'da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?" iddiasında bulunmuştu.