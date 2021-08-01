Gündemde yoğun bir şekilde KPSS saat kaçta başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen, öğretmenlik hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Soru sayısı ne kadar olacak? ÖSYM'nin düzenlediği A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…