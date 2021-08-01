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    • 01.08.2021 10:21
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    2021 KPSS maratonu başladı! 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Soru sayısı...

    KPSS düzeyinde yılın ilk sınavı olan A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavları ile ilgili araştırmalar hız kazandı, sınavın başlayacağı ve biteceği saat, soru sayısından hangi bölümlerden ne kadar sorulacağına kadar tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2021 KPSS maratonu başladı!

    Gündemde yoğun bir şekilde KPSS saat kaçta başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen, öğretmenlik hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Soru sayısı ne kadar olacak? ÖSYM'nin düzenlediği A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

    KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.

    Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15

    Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15

    Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.

    SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

    Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.

    ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        221 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişima açılacak. Adaylar, TC. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

        KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

        Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
        Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
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        Haberler Güncel 2021 KPSS maratonu başladı! 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Soru sayısı...