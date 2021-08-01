Gündemde yoğun bir şekilde KPSS saat kaçta başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen, öğretmenlik hayali ile yanıp tutuşan binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Soru sayısı ne kadar olacak? ÖSYM'nin düzenlediği A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45'te gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında toplam 120 soru, Eğitim Bilimleri oturumunda ise toplam 80 soru olacak.
Genel Yetenek Genel Kültür sınav saati: 10.15
Eğitim Bilimleri sınav saati: 14.15
Genel Yetenek ve Genel Kültür'de adaylara cevaplamaları için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise cevaplamaları için 100 dakika süre verilecek.
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda uygulanacak görseldeki gibidir.
ÖABT'de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacak.