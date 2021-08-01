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    • 01.08.2021 10:10
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    1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru ve cevapları ekranı! ÖSYM KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 01 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te ve 14.45 oturumlarıyla gerçekleşecek. Kamuda memur olmayı bekleyen adayların katılacağı sınav 101 merkezde uygulanacak. Bu bağlamda, KPSS'nin ardından sınav soru ve cevapları yayınlanacak. Binlerce kişinin ter dökeceği KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan takvimle birlikte belli oldu. Peki, ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları ve cevapları ekranı hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru ve cevapları ekranı 2021!

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu sınava katılan adaylar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bugün KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adayların sınav sonuçları ÖSYM tarfından yayınlanan sınav takvimiyle yanıt buldu. Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Peki, ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları ve cevapları ekranı hakkında detaylı bilgiler!

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

    KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak daha önceki sınavlar göz önüne alındığında sınav soru ve cevaplarının 1 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.

    SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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    Haberler Güncel 1 Ağustos KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soru ve cevapları ekranı! ÖSYM KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?